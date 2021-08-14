أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم السبت.. خالد الغندور يفتح "الملف الأسود" لهشام حطب

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

تقام اليوم السبت 14 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ومباريات الدوري المصري النارية.

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

هاجم الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك سياسية هشام حطب في إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

يلتقي الأهلي وإنبي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام.