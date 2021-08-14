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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم السبت.. خالد الغندور يفتح "الملف الأسود" لهشام حطب

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية  أو العالمية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 8 - 2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 14 - 8 - 2021 عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباراة ليفربول ونوريتش سيتي ومباريات الدوري المصري النارية.

الطريق إلى الدرع.. جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خالد الغندور يفتح "الملف الأسود" لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

هاجم الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك سياسية هشام حطب في إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. والقنوات الناقلة

يلتقي الأهلي وإنبي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام. 

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