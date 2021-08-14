لهذا السبب .. رئيس حكومة إسرائيل رفض السماح لوزير الجيش لقاء أبو مازن

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت رفض السماح لوزير الجيش بيني جانتس بلقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن.



وأوضحت القناة العبرية، أن جانتس أصيب بخيبة أمل بعد رفض رئيس الوزراء بينيت هذا الطلب خلال الأيام الماضية.



وأضافت أن عقد لقاء بين وزير الخارجية يائير لابيد وأبو مازن سيكون له نتائج سياسية لا ترغب بها إسرائيل حالياً.



وأشارت القناة إلى أن جانتس يضع أهمية كبيرة للقاء رئيس السلطة محمود عباس ابو مازن، حيث سيعمل هذا اللقاء على استمرار وتقوية التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.