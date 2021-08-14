بعد إصابة شريف مدكور.. تعرف على أسباب وأعراض «الصفرا».. احذر.. هذه الأمراض بسبب الأكل الملوث

أسباب وأعراض الإصابة بالصفرا

الأطعمة المرتبطة بالأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء

أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إصابته بمرض الصفرا.

وكتب شريف مدكور: "كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد الله راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

معلومات عن مرض شريف مدكور

الصفرا مرض يحول البشرة وبياض العين إلى اللون الأصفر، غالبًا ما يصاب الأطفال حديثيو الولادة به لكن البالغين يمكنهم ذلك أيضًا.

راجع الطبيب فورًا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بـ الصفرا، يمكن أن يكون من أعراض مشكلة في الكبد أو الدم أو المرارة.

أسباب الإصابة بـ الصفرا؟

يحدث اليرقان أو ما يطلق عليه الصفرا عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين، وهو مادة صفراء برتقالية في الدم، يوجد في خلايا الدم الحمراء، عندما تموت هذه الخلايا يقوم الكبد بترشيحها من مجرى الدم، ولكن إذا حدث خطأ ما وتعذر على الكبد مواكبة ذلك، يتراكم البيليروبين ويمكن أن يتسبب في ظهور البشرة باللون الأصفر.

الصفرا نادر الحدوث عند البالغين لكن يمكن أن تصاب به لأسباب عديدة، بعض هذه تشمل:

التهاب الكبد:

تحدث هذه العدوى في معظم الأحيان بسبب فيروس، قد يكون قصير العمر (حادا) أو مزمنا، مما يعني أنه يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل، يمكن أن تسبب الأدوية أو اضطرابات المناعة الذاتية التهاب الكبد، مع مرور الوقت يمكن أن يتلف الكبد ويؤدي إلى الصفرا.

مرض الكبد المرتبط بالكحول:

إذا كنت تشرب الكثير على مدى فترة زمنية طويلة عادة من 8 إلى 10 سنوات، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الكبد بشكل خطير، التهاب الكبد الكحولي والتليف الكحولي ، يضران بالكبد.

انسداد القنوات الصفراوية:

وهي عبارة عن أنابيب رفيعة تحمل سائلًا يسمى الصفراء من الكبد والمرارة إلى الأمعاء الدقيقة، في بعض الأحيان يتم حظرها بسبب حصوات المرارة أو السرطان أو أمراض الكبد النادرة، إذا فعلت ذلك يمكن أن تصاب باليرقان.

سرطان البنكرياس:

هذا هو عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا عند الرجال والتاسع عند النساء، يمكن أن يسد القناة الصفراوية مسبباً اليرقان.

بعض الأدوية:

تم ربط أدوية مثل الأسيتامينوفين والبنسلين وحبوب منع الحمل والمنشطات بأمراض الكبد.

أعراض الصفرا

في بعض الأحيان، قد لا تظهر على الشخص أعراض، وقد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الخطأ. تعتمد شدة الأعراض على الأسباب الكامنة ومدى سرعة أو بطء تطور المرض.

إذا كنت تعاني من حالة قصيرة الأمد من الصفرا تظهر عليك الأعراض والعلامات التالية:

- حمى.

- قشعريرة.

- ألم في البطن .

- أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

- تغير في لون البشرة.

- بول داكن اللون و / أو براز بلون الطين.

إذا لم تكن الصفرا ناتجًة عن عدوى، فقد تكون مصابًا بأعراض مثل فقدان الوزن أو حكة في الجلد، إذا كانت الصفرا ناتجًة عن سرطان البنكرياس أو القناة الصفراوية، فإن أكثر الأعراض شيوعًا هو ألم البطن.

في بعض الأحيان، قد تصاب بالصفرا المصاحبة لأمراض الكبد إذا كان لديك:

- التهاب الكبد المزمن أو التهاب الكبد.

- تقيح الجلد (نوع من أمراض الجلد).

- التهاب الكبد الحاد أ، ب، ج.



أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل والصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إصابته بفيروس A.

وكتب شريف مدكور: "فيروس A الصفرا صعب جدا خلوا بالكم من أى أكل ملوث".

بعد تحذير شريف مدكور من فيروس A، تعرف على اضرار الأطعمة الملوثة وكيف تنتقل

تنجم الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية عن عدد من الفيروسات المختلفة، والتي يمكن أن تلوث الأطعمة خلال جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي.

الفيروسات عبارة عن كائنات دقيقة معدية صغيرة جدًا (أي في المتوسط ، حوالي مائة من حجم البكتيريا الأكثر شيوعًا) تتكون من جينوم DNA أو RNA محاط بغلاف بروتيني على عكس البكتيريا.

يمكن للفيروسات أن تتكاثر فقط داخل الخلايا الحية للكائنات الأخرى، ومع ذلك، فإن العديد من الفيروسات تظهر مقاومة عالية للضغوط مثل الحرارة والجفاف والتجميد والأشعة فوق البنفسجية وما إلى ذلك، وقد تعيش لفترات طويلة في الأطعمة أو البيئة، تعود غالبية حالات العدوى الفيروسية إلى اتصال الإنسان بالبشر، مع كون انتقال الغذاء خطرًا طفيفًا في السياق العام.

ما الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الأكل الملوث؟

تحدث غالبية الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء عن طريق أنواع قليلة من الفيروسات بما في ذلك:

- نوروفيروس (أكثر الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء شيوعًا، والتي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، وهي حالة طبية تتميز بالإسهال والقيء وآلام البطن).

- التهاب الكبد A وE (الذي يسبب التهاب الكبد).

- فيروس الروتا (المرتبط بشكل خاص بالتهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال).

تشمل الأطعمة الرئيسية المرتبطة بالأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء ما يلي:

- المحار (مثل المحار وبلح البحر) والقشريات ومنتجاتها التي يتم استزراعها و / أو حصادها في المياه القريبة من منافذ الصرف الصحي البشرية (مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي).

- الفاكهة / الخضار المزروعة في الأرض المخصبة بمخلفات الحيوانات أو المروية بمياه ملوثة.

- اللحوم غير المطبوخة جيدًا مثل لحم الخنزير.

يُعتقد أن غالبية الأمراض الفيروسية التي تنتقل عن طريق الأغذية لا يتم تشخيصها ولا يتم الإبلاغ عنها، هذا غالبًا لأن الأشخاص لا يذهبون إلى الطبيب عندما يكون لديهم التهاب معدي معوي خفيف، والذي يمكن أن يترافق مع بعض الأمراض الفيروسية المنقولة بالغذاء.