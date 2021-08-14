الأهلي والزمالك.. سيناريوهات ترتيب الدوري قبل لقاءات الجولة الـ 30

يستمر صراع الأهلي والزمالك على لقب بطولة الدورى الممتاز مستمرا حتى الأسبوع الـ30 على التوالي، حيث تتبقى 5 جولات فقط لحسم بطل المسابقة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الأهلي وصيف الترتيب.

الزمالك

يحل نادي الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي

وعلى الجانب الآخر، يستضيف النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام.

ونعرض لكم سيناريوهات ترتيب الدوري :

الدوري

فوز الزمالك وهزيمة الأهلي

يتصدر الزمالك الدورى بفارق خمس نقاط عن الأهلي، ويكون الأبيض على بُعد ثلاث انتصارات أخرى، ويتوج رسميا بالدوري الممتاز دون انتظار الجولة الأخيرة.

فوز الزمالك وتعادل الأهلي

في هذه الحالة يتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز بفارق 4 نقاط عن الأهلي وستظل المنافسة قائمة.

تعادل الأهلي والزمالك

حال تعادل الفريقان في مباراتيهما يستمر فريق الزمالك في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي ويظل مصير البطولة معلقا.

فوز الأهلي وتعادل الزمالك

في هذه الحالة يعود الأهلي لصدارة الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك، ويتساوي في النقاط.

فوز الأهلي وخسارة الزمالك

حال حقق الأهلي الفوز على إنبي وخسر الزمالك أمام الإسماعيلي، يتصدر الأحمر ترتيب الدورى المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم السبت في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كلا من:

جهاد جريشة حكما للساحة

سمير جمال مساعدا أول

وائل شعبان مساعدا ثانيا

محمد عبد الحافظ حكما رابعا

أحمد الغندور حكم فيديو

محمود بسيوني مساعد حكم فيديو.

يذكر أن الزمالك كان قد انتظم في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة السبت.

وفيما يلي نعرض جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء