ضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام المحلة في أول 20 دقيقة

انتهت أحداث أول 20 دقيقة من مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سيراميكا كليوباترا من أجل إحراز هدف التقدم والاستحواذ على المباراة مبكرا.

ويخوض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم



فيما يخوض غزل المحلة، المباراة، بتشكيل مكون من:

عمرو شعبان ومحمد فتح الله وأحمد عيد ومعتز يحيي ومحمد علاء وأحمد الندري وأحمد أباظه وعبده يحيي وأحمد الشيخ وأشرف السيد وعبد الرحمن عاطف.