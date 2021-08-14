قمصان: تخطي إنبي خطوة مهمة.. ولا بديل عن الفوز في جميع المباريات

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم على فريق إنبي في إطار رحلة الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري.

أضاف: «لم يعد أمامنا سوى تحقيق الفوز وهو ما أكده الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين، وشددنا على أهمية تحقيق الفوز بالمباريات المتبقية من أجل الحفاظ على حظوظنا في اللقب».

وأوضح أن جميع المباريات باتت صعبة للغاية في المرحلة الحالية من عمر الدوري.

وأشار قمصان إلى أن الجهاز الفني حرص على مطالبة اللاعبين بحسم لقاء اليوم مبكرًا، حيث ظهر الجميع في حالة تركيز شديدة من أجل حصد النقاط الثلاث.

وقال قمصان إن اللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظنا في الفوز باللقب المحلي.

وأوضح أن لاعبي الأهلي يحتاجون إلى الدعم والمساندة في الوقت الحالي، خاصة في ظل صعوبة المرحلة الحالية من عمر المسابقة.

وفاز الفريق الأحمر على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ونجح في هز شباك إنبي مع الدقيقة الثانية بهدف حمل توقيع والتر بواليا، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من تمريرة محمود كهربا الرائعة.



وكاد الأهلي يهز شباك إنبي بالهدف الثالث في العديد من الفرص السهلة التي لم تكتمل، ولم يكتب لها النهاية السعيدة نتيجة لعدم التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 39.

الشوط الأول:

انطلق الأهلي من البداية بأنياب هجومية قوية لهز الشباك مبكرًا، معتمدًا على تحركات محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة خلف رأس الحربة والتر بواليا.

هدف مبكر:

ومع الدقيقة الثانية ومن ضربة ركنية في الناحية اليسرى لعبها أفشة إلى علي معلول فتقدم قليلًا ولعب الكرة عرضية على رأس بواليا، الذي لعبها على يمين عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، لتهتز الشباك ويتقدم الأهلي بهدف مبكر يمنحه المزيد من الثقة ويفتح خطوط منافسه.

واصل الأهلي تفوقه مع السيطرة على وسط الملعب، وكاد حمدي فتحي يهز الشباك مجددًا بالهدف الثاني في الدقيقة 11، عندما استقبل الكرة وسدد صاروخًا زاحفًا تصدى له عبد العزيز البلعوطي بصعوبة.

ومع الدقيقة 15 أشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الصفراء في وجه عمرو السولية للخشونة مع مصطفى عادل لاعب خط وسط إنبي.

محاولات الأهلي الهجومية كادت تثمر الهدف الثاني في الدقيقة 18، عندما تقدم محمد مجدي أفشة ولعب الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمود كهربا فسدد قوية، لكن الحارس عبد العزيز البلعوطي تصدى للكرة لتتهيأ أمام والتر بواليا فسدد هو الآخر لكن في قدم رامي صبري مدافع إنبي، لتضيع الفرصة وتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

الهدف الثاني:

مع الضغط المستمر للأهلي ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 28، عندما مرر عمرو السولية الكرة إلى مجدي أفشة فتقدم ومرر إلى محمود كهربا، الذي راوغ وأهدى أفشة تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها ببطن القدم زاحفة على يسار الحارس عبد العزيز البلعوطي.



لم تهدأ محاولات الأهلي الهجومية رغم التفوق بهدفين، وفي الدقيقة 34 كاد بواليا يضيف الهدف الثالث، عندما مرر معلول الكرة سريعة إلى مجدي أفشة فتقدم بسرعة ومرر إلى بواليا، فوضع بطن قدمه محولًا الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة، لكن الكرة أخطأت طريقها ومرت بجوار القائم.

ومرت الدقائق الأخيرة دون خطورة تذكر على مرمى الأهلي، نتيجة للتمركز الجيد لخطي الوسط والدفاع، وسط محاولات هجومية مستمرة وسيطرة كاملة على مفاتيح لعب المنافس، حتى أطلق الحكم صافرته بتقدم الأهلي 2-0 في الشوط الأول.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس القوة وبرغبة ملحة لزيادة حصيلته من الأهداف، وفي الدقيقة 48 كاد والتر بواليا يضيف الهدف الثالث برأسية مرت بجوار القائم.



مع محاولات الأهلي الهجومية رد المنافس بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 53 وصلت إلى جون إيبوكا مهاجم إنبي على حدود منطقة الجزاء، فسدد بقوة لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

في الدقيقة 64 يجري الأهلي التغيير الأول بخروج عمرو السولية وحسين الشحات ومشاركة أليو ديانج وطاهر محمد طاهر لضخ دماء جديدة وضمان السيطرة على وسط الملعب.

ومع الوصول للدقيقة 70 كاد أليو ديانج يضيف الهدف الثالث من عرضية طاهر محمد طاهر، التي وصلت إلى ديانج على حدود منطقة الجزاء فسدد ببطن القدم فوق العارضة.



أجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التغيير الثالث بخروج محمود كهربا في الدقيقة 77 ومشاركة صلاح محسن لزيادة الفاعلية الهجومية.

كاد إنبي يقلص الفارق في الدقيقة 79 عندما سقطت الكرة من يد محمد الشناوي، لتجد المتابع جون إيبوكا فسدد مع تدخل قدم أيمن أشرف في الوقت المناسب لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 82 يتدخل رامي صبري مدافع إنبي بعنف متعمد ويمنع طاهر محمد طاهر من المرور بالكرة في وسط الملعب، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء ثم الحمراء، ويخرج رامي بعدما كان قد تلقى البطاقة الصفراء الأولى بعد جذبه محمد مجدي أفشة من القميص ليكمل إنبي المباراة بعشرة لاعبين.



وتستمر المباراة على وتيرتها ويشارك سعد سمير ومحمود وحيد بدلًا من ياسر إبراهيم ووالتر بواليا، وتتوقف المباراة بعد عرقلة حمدي فتحي لمهاجم إنبي كريم طارق على حدود منطقة الجزاء، ويلجأ الحكم لتقنية الفيديو ويحتسب مخالفة التسلل على مهاجم إنبي ويطلق بعدها صافرة النهاية بفوز الأهلي 2-0.