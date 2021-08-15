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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم..مزاد علنى لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز بمدينة المنصورة الجديدة

صدى البلد

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إجراء أول مزاد علنى لبيع 5 محال تجارية وصيدلية ومخبز، بمدينة المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من (19م٢ : 41م٢)، بسوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أن جلسة المزاد ستعقد اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه يتم استكمال سداد 10% من قيمة المحل، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذا 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم أيضًا سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة يتم سدادها خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، مضيفاً أنه يتم سداد الباقي 90% بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

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ولفت رئيس الجهاز إلى أنه يجوز سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة  بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل +  2% طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسوّ المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن المرحلة الأولى تحتوى على 8 أسواق تجارية بأماكن متفرقة بالمدينة هى سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ١ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٢ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٣ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع إسكان جنة بالمنطقة ٤ بالمرحلة الأولى، سوق مركز خدمات عمارات مشروع سكن لكل المصريين بالمرحلة الأولى.

الأسكان البنك المركزي البنك المركزي المصري دمياط الجديدة وزارة المالية المهندس محمد رجب مدينة المنصورة الجديدة

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