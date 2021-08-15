عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 783 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، بمنتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة،بعد أن انخفضت في مستهل التعاملات، وتراوحت قيمة الانخفاض في الأسعار بين 2:3 جنيهات للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب اليوم 
وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 نحو 895 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 783 جنيها لجرام الذهب الواحد، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 671 جنيها ، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 522 جنيها.

 

انخفاض في أسعار الذهب اليوم الأحد 15-8-2021

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد 15-8-2021


أسعار الذهب اليوم
وأوقية الذهب وصلت نحو 27,830 جنيها . 
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,264جنيها . 
أما سعر كيلو الذهب سجل نحو 894,857جنيه .

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم
وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية. 

أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب اليوم في مصر عيار 18 عيار 21 عيار 24 سعر جرام الذهب

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

كلهن فتيات .. أوائل القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أفغانستان.. نزوح جماعي من كابول عقب اقتحام مقاتلي طالبان لأطرافها

التعليم: 79 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

نجاح التجربة التونسية في مصر.. معلول وساسي والجزيري أبرز الأسباب

عرض مستجدات ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يستقبل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

طلب عاجل من روسيا بعد وصول طالبان لأبواب كابول

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ