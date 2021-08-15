عيار 21 بـ 783 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، بمنتصف التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة،بعد أن انخفضت في مستهل التعاملات، وتراوحت قيمة الانخفاض في الأسعار بين 2:3 جنيهات للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشرة موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 نحو 895 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 783 جنيها لجرام الذهب الواحد، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 671 جنيها ، وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 522 جنيها.



أسعار الذهب اليوم

وأوقية الذهب وصلت نحو 27,830 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,264جنيها .

أما سعر كيلو الذهب سجل نحو 894,857جنيه .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.