عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عيدها.. البابا شنودة عن العذراء مريم: احتملت اليتم والفقر بلا تزمر و"المجد" بلا افتخار

العذراء مريم
العذراء مريم

عبًر العديد من الأباء القديسون علي مر التاريخ، عن مدى محبتهم للعذراء مريم وسجلوا أقوالهم ليخلدها التاريخ.

 

وفي السطور التالية نعرض لكم بضع من هذه الأقوال بمناسبة صوم السيدة العذراء.


فيقول الاب بطرس خريستولوجيس: "افرحى ايتها الممتلئة نعمة.. يتنعم البشر كل بنصيب من النعمة أما مريم فنالت النعمة بكل فيضها".

 

ويقول القديس يعقوب السروجى: "تفرح البتول اذ صارت أماّ رغم بتوليتها".

 

ويضيف أيضا القديس اغريغوريوس العجايبى: "أختارت النعمة مريم العذراء دون سواها من بين كل الأجيال لأنها بالحقيقة قد برهنت على رزانتها فى كل الأمور ولم توجد امرأة أو عذراء فى كل الأجيال".

 

كما قال القديس اغريغوريوس الثيؤلوغوس عن بتوليتها: "وٌلد من عذراء وحفظ بتوليتها أيضا وعذراويتها بلا تفسير".

 

وذكر القديس جيروم عنها قائلاً: "مريم العذراء حازت من النعمة ليس ما يكفيها ان تكون عذراء طاهرة فحسب بل وبالقدر الذى يؤهلها ان تمنح بشفاعاتها البتولية للآخرين".

 

وقال الأب ثيؤدوسيوس أسقف أنقرة: "حقا لا تعرف الطبيعة عذراء تبقى هكذا بعد إنجاب الطفل، أما النعمة فجعلت العذراء والدة وحفظت بتوليتها.. النعمة جعلت العذراء أما ولم تحل بتوليتها".

 

أما أكليمنضس السكندري: "القديسة مريم استمرت عذراء، رافضة الادعاء بأنها صارت امرأة (أي فقدت بتوليتها) بسبب إنجابها الطفل."

 

كما قال قداسة البابا شنودة الثالث عن العذراء أنها "أول مؤمنة فى المسيحية".. "السيدة العذراء هى الملكة".. "السيدة العذراء هى الحمامة فى بساطتها وبراءتها".. "السيدة العذراء احتملت اليتم والفقر بلا تزمر، والمجد بلا افتخار".

 

ويقول قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "كانت مشرقة كالصباح فى خدمتها.. جميلة كالقمر طاهرة كالشمس".. "كانت النموذج الرفيع الناجح الذى دائما يجب أن نضعه أمامنا فى صفاتها بكل صورة الخادم الناجح وأركان الخدمة الناجحة".. "كانت تترك كل أمورها فى يد الله والطاعة جعلتها تلمع فى عيون الأخرين".. "كانت هادئة فاعلة وشاملة فكانت تجلس مع القديس لوقا تحكي له ويدون ويسجل فهو أول من رسم أيقونة للسيدة مريم العذراء".

للعذراء مريم الاب بطرس خريستولوجيس القديس يعقوب السروجى القديس اغريغوريوس العجايبى القديس اغريغوريوس الثيؤلوغوس القديس جيروم أكليمنضس السكندري البابا شنودة الثالث العذراء البابا تواضروس الثاني القديس لوقا

ترشيحاتنا

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟ أمين الفتوى يجيب

جريمة .. شطة يكشف عقوبات الفيفا بشأن تفويت المباريات

نيسان تكشف عن أرمادا 2022 للأسواق الأمريكية.. صور

سامسونج تكشف مواصفات مميزة لهاتفها Galaxy A52s بعد رصده على موقعها الرسمي

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. رابط الاستعلام وأسماء الأوائل كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

سلالة لامبدا من كورونا تبدأ الانتشار.. وهذه الدولة هي أولى الضحايا

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ