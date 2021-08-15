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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس النصر السعودى يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوى.. فيديو

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

حسم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال مسلي آل معمر في تصريحات عبر قناة “SSC” السعودية: "النصر عانى من أزمات مالية صعبة، خلال الفترة الماضية، ولكن بدأنا في العودة إلى المسار الصحيح، والقادم سيكون أفضل على المستوى المالي".

 

وتابع: "لا أحد يستطيع التدخل في تشكيل النصر، هذا أمر لا نقبله، ولا يمكن أن يقبله المدرب أيضا".

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وعن أنباء رغبة النصر في التعاقد مع محمد الشناوي حارس الأهلي، قال: "الأخبار ربطت جميع لاعبي العالم بالنصر، من ضمنهم محمد الشناوي، ولكن هذا غير صحيح".

 

واختتم: "نحترم محمد الشناوي، ولكن أو أردنا التعاقد معه، نعرف كيف نتواصل معه ونتواصل مع ناديه، وكيف نتعاقد معه".

 

محمد الشناوي يزين التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو 2020



في سياق آخر، تصدر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مؤخرا، التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو 2020 “ منافسات كرة قدم”.

وأعلن موقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو، والذي شهد تواجد محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر.

وجاء التشكيل المثالي لـ أولمبياد طوكيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ( منتخب مصر)

خط الدفاع: داني ألفيس ( البرازيل) - مايا يوشيدا (اليابان) - إريك جارسيا ( إسبانيا) - أرانا ( البرازيل).

خط الوسط:" جيكاريس ( البرازيل) - بيدري ( إسبانيا) - تاكيفوسا كوبو ( اليابان)- ماتيوس كونيا ( البرازيل).

خط الهجوم: ريتشارليسون ( البرازيل)-  ميكيل أويارزابال ( إسبانيا).

وودع منتخب مصر، أولمبياد طوكيو، من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف دون رد.

 

 

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