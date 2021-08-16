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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير.. الشخص المعاني من ضغوط نفسية أكثر عرضة للإصابة بكورونا

صدى البلد

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك دراسة هامة بشأن الأشخاص التى تتعرض لـ ضغوط نفسية، وكشفت أسماء يوسف أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.


وأضافت الإعلامية أسماء يوسف، خلال تقديمها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن الجميع فى هذه الفترة يعانى من ضغوط بسبب الثانوية العامة واقتراب نتيجة الثانوية العامة ولذلك نطالب الجميع بالهدوء.


ولفتت إلى أن إصابات كورونا فى ارتفاع ولذلك نطالب الجميع بعدم التعرض لضغوط نفسية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 101 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

 


وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة،  إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 285358 من ضمنهم 234114 حالة تم شفاؤها، و 16619 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 


 

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