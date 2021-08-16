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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكبر منذ سنوات.. لحظة اندلاع حريق هائل في القدس المحتلة

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل في القدس المحتلة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية باندلاع حريق ضخم سريع الانتشار، أمس الأحد، في منطقة تسمى موشاف بيت مئير على مشارق مدينة القدس المحتلة.

وقامت سلطات الاحتلال، بإخلاء منازل في قرى عدة عند أطراف القدس بسبب الحريق الذي اشتعل في مناطقة مليئة بالأشجار.

وأصيب 3 إسرائيليين، جراء حريق إلا أن الإصابات جاءت خفيفة جراء استنشاقهم الدخان.

ويعمل أكثر من 14 فريقًا من طواقم الإطفاء الإسرائيلية، منذ بعد ظهر الأحد، على محاولة إخماد الحريق الكبير الذي بدأ يصل لعدد من المنازل الإسرائيلية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه تم إخلاء خمس قرى تقع غربي القدس هي بيت مئير وشويفا وكيسالون وجفعات يعاريم ورامات رازيل، وتم إجلاء السكان واغلاق الطرق.

ويحاول عشرات من عناصر الإطفاء إخماد النيران إلى جانب طائرات لمكافحة الحرائق، حيث شاركت طائرة إسرائيلية ضخمة بدون طيار تابعة لـ “سلاح الجو” في محاولات إخماد الحريق.

كما ساعدت مروحيات عسكرية في عملية إخلاء مرضى من مستشفى “ايتانيم” الذي يقترب منه الحريق.

ولم تعرف إلى الآن أسباب الحريق، علما بأن إسرائيل تشهد في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأصدر المتحدث باسم جهاز الإطفاء في القدس بيانا قال فيه: "الحريق يتمدد سريعا بسبب الرياح القوية وقد استدعينا عناصر إطفاء من مناطق عدة لمساعدتنا".

وقال قائد جهاز الإطفاء في المنطقة، نسيم تويتو، خلال مؤتمر صحفي متلفز "إنه أحد أكبر الحرائق في منطقة القدس منذ سنوات".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اجتماعا مع مسؤولي الأجهزة الأمنية خصص للحريق، وفق بيان لمكتبه.

وأورد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على تويتر أن بينيت أوعز لوزارة الدفاع والجيش بمساعدة "قوات الإطفاء والطوارئ وفق الحاجة وبلا قيود".

ونشر العديد من مستخدمي تويتر في القدس وبالقرب منها صورا لسحابة كبيرة من الدخان تندلع من حول بيت مائير حوالي 10 كيلومترات غرب القدس حيث اندلع الحريق وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وجدير بالذكر أن حريق هائل قد اندلع يوم الخميس الماضي قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وتم إخلاء السكان من منازلهم،بحسب الشرطة الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل تشهد في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وفي الأسابيع الأخيرة شهد حوض المتوسّط حرائق عدة، خصوصا في اليونان وتركيا والجزائر حيث قضى منذ الإثنين العشرات جراء حرائق غابات.

 

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