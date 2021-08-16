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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزادات سيارات جديدة لفاعليات 29 أغسطس ..تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن فاعليات لمزادات علنية جديدة ستضاف إلى فاعليات يوم 29 أغسطس الجاري ، والذى سيقام في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان المزادات المضافة الى فاعليات  يوم 29 أغسطس ، هي مزاد المجلس الأعلى للثقافة وجهاز حماية المنافسة ، و مزاد وزارة الثقافة الفنون التشكيلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دمياط ، و مزاد هيئة الإسعاف المصرية كفر الزيات .

 

وتابعت الهيئة ان مزاد المجلس الأعلى للثقافة وجهاز حماية المنافسة تويوتا ميكروباص ، يضم سيارات أهمها آشيا ميكروباص ، و ميني باص شيفروليه ، و 2 نيسان صني 2009 ، و بيجو 406 موديل 2006 .

 

اما مزاد وزارة الثقافة الفنون التشكيلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دمياط ، فيضم كلا من سوزوكي فان 1999 و1998، و شاهين 2002 ، و ايسوزو بيك أب 1997 ، و نيسان ميكروباص 1993 ، و بيدفورد بيك أب 1995 ، و شيفروليه بيك أب 2000 .

 

ويأتي مزاد هيئة الإسعاف المصرية كفر الزيات ، ليضم ، 5 مرسيدس إسعاف 1997 و2002 و1998 و1996 ، و فورد إسعاف 2004 . 

 

وسيبدأ مزاد هيئة الخدمات الحكومية يوم 29 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهراً ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه تشمل الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

وزارة الثقافة مرسيدس جهاز حماية المنافسة شيفروليه هيئة الخدمات الحكومية سوزوكي فان الخدمات الحكومية مزادات سيارات

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