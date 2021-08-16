مزادات سيارات جديدة لفاعليات 29 أغسطس ..تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن فاعليات لمزادات علنية جديدة ستضاف إلى فاعليات يوم 29 أغسطس الجاري ، والذى سيقام في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية ، ان المزادات المضافة الى فاعليات يوم 29 أغسطس ، هي مزاد المجلس الأعلى للثقافة وجهاز حماية المنافسة ، و مزاد وزارة الثقافة الفنون التشكيلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دمياط ، و مزاد هيئة الإسعاف المصرية كفر الزيات .

وتابعت الهيئة ان مزاد المجلس الأعلى للثقافة وجهاز حماية المنافسة تويوتا ميكروباص ، يضم سيارات أهمها آشيا ميكروباص ، و ميني باص شيفروليه ، و 2 نيسان صني 2009 ، و بيجو 406 موديل 2006 .

اما مزاد وزارة الثقافة الفنون التشكيلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دمياط ، فيضم كلا من سوزوكي فان 1999 و1998، و شاهين 2002 ، و ايسوزو بيك أب 1997 ، و نيسان ميكروباص 1993 ، و بيدفورد بيك أب 1995 ، و شيفروليه بيك أب 2000 .

ويأتي مزاد هيئة الإسعاف المصرية كفر الزيات ، ليضم ، 5 مرسيدس إسعاف 1997 و2002 و1998 و1996 ، و فورد إسعاف 2004 .

وسيبدأ مزاد هيئة الخدمات الحكومية يوم 29 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهراً ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه تشمل الدمغات وضريبة القيمة المضافة.