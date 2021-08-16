عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج ارتخاء الأعصاب والعضلات

علاج ضعف الاعصاب
علاج ضعف الاعصاب

نظرًا لأن ضعف الأعصاب غالبًا ما يصيب اليدين والقدمين، فقد تبدأ الأعراض في هذه المناطق، ومع ذلك فإن الأعصاب المحيطية منتشرة في جميع أنحاء الجسم، لذلك من الممكن أن تظهر عليها أعراض في مكان آخر وأن تظهر عليها أعراض مختلفة في مواقع متعددة.

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف بعض الأعراض، في بعض الحالات ، قد تساعد التدخلات الطبيعية في منع المزيد من ضعف الأعصاب .

 

علاج ضعف الأعصاب.. 5 طرق مختلفة

بشرى سارة لـ مرضى التهاب الأعصاب.. تفاصيل

 

1- تناول الفيتامينات

قد يدعم عدد من الفيتامينات والمكملات صحة الأعصاب ويخفف من أعراض ضعف الأعصاب

وفقًا لمؤسسة الاعتلال العصبي المحيطي ، فإن هذه تشمل:

فيتامينات ب المركب : يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى إتلاف الطبقة الواقية للأعصاب ، في حين أن نقص فيتامين ب 9 يمكن أن يضر أيضًا بصحة الأعصاب، قد تساعد مكملات B-1 و B-6 و B-12 في تخفيف آلام الأعصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أوجه القصور .


فيتامين (هـ) : فيتامين (هـ) مضاد للأكسدة ، والأطعمة الغنية بالفيتامين قد تقلل الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأعصاب، قد يساعد فيتامين (هـ) أيضًا في علاج بعض أعراض الاعتلال العصبي ، بما في ذلك الحرق والوخز.


أسيتيل إل كارنيتين (ALC) :بعض الأبحاث تيشير إلى أن ALC قد يساعد في الاعتلال العصبي الناتج عن العلاج الكيميائي .


حمض ألفا يبويك : حامض ألفا يبويك قد تخفف ألم حارق في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ومع ذلك، لا يعرف الأطباء ما إذا كان العلاج آمنًا أم فعالًا للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المرتبط بالعلاج الكيميائي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية : الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، قد تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل الالتهاب ودعم صحة الجهاز العصبي ، مما قد يمنع الاعتلال العصبي أو يخفف الأعراض.

المغنيسيوم والكالسيوم : عندما يأخذ شخص منهم معا، و المغنيسيوم و الكالسيوم قد يساعد مع تقلصات العضلات، والتي تؤدي إلى تفاقم الانزعاج من الاعتلال العصبي، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الجرعات العالية الإسهال .

الجلوتامين : هذا حمض أميني غير أساسي قد يساعد في حماية الجهاز العصبي ، ومنع ضعف الأعصاب.

المصدر medicalnewstoday

ضعف الأعصاب علاج ضعف الأعصاب اسباب ضعف الأعصاب فيتامين ه اخبار الصحة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..عبد القادر يقود سموحة لهزيمة المصري..وحجازي يسجل في فوز اتحاد جدة

أخبار الزمالك..الصباحي حكمًا لمواجهة وادي دجلة.. وباسم مرسي خارج حسابات كارتيرون

بايدن: أقف مباشرة وراء الانسحاب من أفغانستان ولن أورث قراري للرئيس القادم

أنا حزين..بايدن: لست نادما على قرار الخروج من أفغانستان.. فيديو

الخارجية الأمريكية: بلينكن تواصل مع الصين وروسيا بشأن أفغانستان

أحمد عبد القادر يقود سموحة للفوز على المصري واقتحام المربع في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

عندي أوضة في قبري.. فيفي عبده تكشف سر شراء 3 مدافن

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ