علاج ارتخاء الأعصاب والعضلات

نظرًا لأن ضعف الأعصاب غالبًا ما يصيب اليدين والقدمين، فقد تبدأ الأعراض في هذه المناطق، ومع ذلك فإن الأعصاب المحيطية منتشرة في جميع أنحاء الجسم، لذلك من الممكن أن تظهر عليها أعراض في مكان آخر وأن تظهر عليها أعراض مختلفة في مواقع متعددة.

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في تخفيف بعض الأعراض، في بعض الحالات ، قد تساعد التدخلات الطبيعية في منع المزيد من ضعف الأعصاب .

1- تناول الفيتامينات

قد يدعم عدد من الفيتامينات والمكملات صحة الأعصاب ويخفف من أعراض ضعف الأعصاب

وفقًا لمؤسسة الاعتلال العصبي المحيطي ، فإن هذه تشمل:

فيتامينات ب المركب : يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى إتلاف الطبقة الواقية للأعصاب ، في حين أن نقص فيتامين ب 9 يمكن أن يضر أيضًا بصحة الأعصاب، قد تساعد مكملات B-1 و B-6 و B-12 في تخفيف آلام الأعصاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أوجه القصور .



فيتامين (هـ) : فيتامين (هـ) مضاد للأكسدة ، والأطعمة الغنية بالفيتامين قد تقلل الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأعصاب، قد يساعد فيتامين (هـ) أيضًا في علاج بعض أعراض الاعتلال العصبي ، بما في ذلك الحرق والوخز.



أسيتيل إل كارنيتين (ALC) :بعض الأبحاث تيشير إلى أن ALC قد يساعد في الاعتلال العصبي الناتج عن العلاج الكيميائي .



حمض ألفا يبويك : حامض ألفا يبويك قد تخفف ألم حارق في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ومع ذلك، لا يعرف الأطباء ما إذا كان العلاج آمنًا أم فعالًا للأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب المرتبط بالعلاج الكيميائي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية : الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، قد تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل الالتهاب ودعم صحة الجهاز العصبي ، مما قد يمنع الاعتلال العصبي أو يخفف الأعراض.

المغنيسيوم والكالسيوم : عندما يأخذ شخص منهم معا، و المغنيسيوم و الكالسيوم قد يساعد مع تقلصات العضلات، والتي تؤدي إلى تفاقم الانزعاج من الاعتلال العصبي، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب الجرعات العالية الإسهال .

الجلوتامين : هذا حمض أميني غير أساسي قد يساعد في حماية الجهاز العصبي ، ومنع ضعف الأعصاب.

المصدر medicalnewstoday