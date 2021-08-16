إسرائيل تشتعل.. حرائق هائلة وإخلاء التجمعات السكانية غربي القدس

قام رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات خارج القدس بإخلاء المزيد من التجمعات السكانية، اليوم الإثنين، بسبب فشلهم في السيطرة علي انتشار الحرائق.

ووفقا لرويترز، تسبب الحريق الذي وقع غربي القدس في تصاعد سحب من الدخان لكن يبدو أن هناك خطرا ضئيلا من أن تصل النيران إلى المدينة. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات خطيرة.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إن “هناك ٨ طائرات تكافح الحريق، الذي قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إنه تسبب في حرق نحو 4200 فدان، مما أجبر المئات على الإخلاء”.

وكتبت هيئة الإطفاء والإنقاذ على منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، “بينما يتم إجلاء العديد من المجمعات السكنية بعد ظهر اليوم الاثنين، صدرت أوامر أخري بإخلاء المزيد. وأعلن مفوض السلطة عن تعبئة عامة للأفراد للمساعدة في وقف الحريق”.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في اجتماع مع مسؤولي الإطفاء والإنقاذ أمس الأحد، إنه “قلق من أن يصل الحريق إلى المناطق الغربية في القدس، بما في ذلك منطقة عين كارم”.

وقال بينيت “فرق الإطفاء تستعد هناك، محذرا من أنه بينما كان يأمل في أن تسيطر أطقم الحريق على الحريق، فإن “الحرائق والرياح لها ديناميكية متقلبة”.

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ إنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحرائق.