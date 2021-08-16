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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"دعاء" تتحول من إخصائية تخاطب إلى فاشون بلوجر للمحجبات| صور

فاشون بلوجر دعاء
فاشون بلوجر دعاء خميس

" دعاء خميس" شابة سكندرية هوت عالم الازياء والفاشون لتصبح خلال أشهر معدودة بلوجر فاشون يتابعها الآلاف عبر صفحتها بإنستجرام.

 

تملك " دعاء" خريجة كلية الآداب جامعة الاسكندرية قسم الأنثروبولوجيا، الشغف نحو الأزياء والملابس لتتمكن من دمج الأزياء المختلفة مع بعضها والخروج في أحسن صورة عبر صفحتها بانستجرام.

فاشون بلوجر

بالرغم من عملها كإخصائية تخاطب للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحت التدريب، إلا انها أحبت عالم الموضة بجانب وظيفتها الإنسانية، وذلك بحسب تعبير " دعاء" لموقع "صدى البلد".

 

بعد ان هوت " دعاء " عالم الازياء  اتجهت إلى تصميمها عبر النزول لشراء الاقمشة حسب الشكل الذي يرسم في مخليتها لتنفيذه على أرض الواقع.

 

اتجهت " دعاء" صاحبة الـ23 عاما، إلى تعلم الخياطة عبر نيل كورسات بهذه المهنة لكنها لم تنهي تلك الكورسات، لتتلقى مساعدة من والدتها في تفاصيل وتخيط الأقمشة بعد قصها بحسب الشكل الذي تفضله البلوجر فاشون "دعاء".

فاشون بلوجر

 

لم يمر على "دعاء" سوى أشهر من تخرجها لتصبح بلوجر فاشون يتابعها ما يصل إلى 160 ألف شخص عبر صفحتها بانستجرام، لترشح بعد ذلك لملكة جمال المحجبات، وتصل إلى مرحلة التتويج في تلك المسابقة.

 

تطمح "دعاء" لأن تصل لاكبر قدر من الناس والمتابعين، و ان تجعلهم يثقون بها أكثر بأزيائها، هادفة عبر ذلك بإفادة متابعيها بالازياء الجيدة و المناسبة لهم،كما تتمنى أن تنجح في مجالها الأساسي كإخصائية تخاطب.

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