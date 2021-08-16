مساء الخير.. اشرف عبد الباقي يداعب فريق عمل مسرحية شمسية وأربع كراسي

نشر الفنان محمد عبد الرحمن (توتا) مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها بكواليس مسرحية شمسية وأربع كراسي، المعروضة بالساحل الشمالي.

وظهر في مقطع الفيديو الفنان أشرف عبد الباقي وهو يداعب فريق عمل المسرحية قبيل بدء العرض، قائلا كلمة واحدة: «مساء الخير»، إذ ظهر باقي الأبطال بملابس الشخصيات التي يظهرون بها.

https://www.instagram.com/tv/CSpXeL5F9V0/?utm_medium=copy_link

تصريح أشرف عبد الباقى

من جهة أخرى، كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن ردود الفعل حول مسرحيته الجديدة “شمسية و4 كراسى” حيث أعرب عن سعادته بما حققه العرض المسرحى خاصة أنه يقدمه فى ظل ظروف صعبة ولأول مرة يتم عرض مسرحى فى الساحل الشمالى.

وقال أشرف عبد الباقى فى تصريح خاص: أن اختيار الأبطال جاء بناء على الشخصيات التى يتم تقديمها فى العرض المسرحى وسعيد بمشاركة الفنانة ميرهان حسين فى العمل فهى فنانة موهوبة ولديها إمكانيات فنية عالية ولديها حس كوميدى أيضا.

وكان رد الفنان أشرف عبد الباقى على الانتقادات التى تعرض لها بعد إعلان مشاركة حمو بيكا في مسرحيته “شمسية و4 كراسى” والتى تعرض فى الساحل الشمالى.

وقال أشرف عبد الباقى فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن السوشيال ميديا هى المتسببة فيما أثير في الفترة الأخيرة في هذا العالم الافتراضى، على الرغم من أن هؤلاء أنفسهم يتابعون حمو بيكا وأغانيه فى أغلب الأوقات.

وأضاف: "مشاركة حمو بيكا ليس استغلالا للموقف، لكنه فكرة طرأت خاصة أننا نقدم عملا مسرحيا فى الساحل، وكانت أقرب الأزمات التى شهدها الساحل أزمة مشاجرة حمو بيكا ولذلك فكرنا في استخدمها فى العرض من خلال تجسيد دوره ولكن فضلنا بعد ذلك أن يظهر فى العرض بنفسه فقط دون غناء أو تمثيل.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية “شمسية و4 كراسي”، للفنان أشرف عبد الباقي.

ظهور حمو بيكا

البداية جاءت حينما، كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا ، كضيف شرف في مسرحيته الجديدة “ شمسية و 4 كراسي” .

ونشر أشرف عبد الباقي بوستر دعائي منفرد للمسرحية وعليه صورة حمو بيكا ، وهو ما جعل الردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .

علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خبر مشاركة حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" مع النجم أشرف عبد الباقي.

وقال أشرف زكي لصدى البلد: "حمو بيكا هيطلع يعني بس في المسرحية.. الأمر لا يخص نقابة المهن التمثيلية بل أصبح في يد نقابة المهن الموسيقية".

رد نقابة الموسيقيين

أما نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر فكان ردها هو الآخر على غرار كلمة “ مالناش دعوة ” ، فقد أكدوا أن حمو بيكا ليس عضوًا فى نقابة الموسيقيين، وبالتالى الأمر لا يخصهم.

ضيف شرف

علم “صدى البلد”، تفاصيل الشخصية التى يقدمها مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مسرحية “شمسية و4 كراسى” والتى يقوم بإخراجها الفنان أشرف عبد الباقى والتي من المقرر عرضها فى 5 أغسطس الحالى.

ويظهر حمو بيكا فى المسرحية بشخصيته الحقيقية كمطرب المهرجانات حمو بيكا وليس هناك دورا مكتوب له خصيصا فى العرض المسرحي.