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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة: تعرضنا للظلم بعدم التأهل إلى الكونفيدرالية

فرج عامر
فرج عامر

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، إن فريقه يستحق الفوز أمام  المصري، مشيرا إلى تعرضه للظلم بعدم التأهل لبطولة الكونفدرالية.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "تن" عبر برنامج "البريمو": "فوز سموحة على المصري مستحق، والهاني سليمان كان أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف: "نحاول أن نُبقي على مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر ونفعل ما بوسعنا، وإن لم نستطع فعل ذلك فنحن قادرين على إيجاد البدائل".

وأتم: "تعرضنا لظلم واضح، (ربنا ينتقم) مِن مَن ظلمنا بعدم المشاركة في الكونفدرالية ، تقدمنا بتظلم لـ اتحاد الكرة، وإذا لم يتم قبوله سنرسل إلى الكاف ثم إلى الفيفا".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسل أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية التي شهدت تواجد فريقي المصري وبيراميدز في بطولة الكونفدرالية وفقًا لترتيب جدول الدوري قبل جولتين.

فرج عامر ة نادي سموحة المصري الكونفدرالية الهاني سليمان مصطفى فتحي أحمد عبد القادر الفيفا الكاف

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