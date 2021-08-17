وفاء عامر تتناول عصير القصب: أكاد من فرط الجمال أذوب

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة لها، وهي تتناول عصير القصب، داخل أحد المحال، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”.

وعلقت وفاء عامر على الصورة،: “أكاد من فرط الجمال أذوب”.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، قالت إن ذهاب بعض الفنانين لغناء المهرجانات أصبح أمرا واقعا، مضيفة أن هناك من يذهب لهذا الأمر بهدف الترند وتحقيق الشهر الأكبر.

وأضافت عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن البعض يذهب لأغاني المهرجانات لأهداف تخص عملا ما ومنهم نيلي كريم في مسلسل 100 وش، متابعة أن فنانات أغاني المهرجانات يبحثون عن الترند وليس المحتوى تماما.



وتابعت أنها تعمل على تقديم مسلسل يتحدث عن العشوائيات بعد نقلها لأماكن أفضل مثل حي الاسمرات، مؤكدة أن هذا العمل يطلق عليه اسم الحلم، ويجسد الطبقة الشعبية.