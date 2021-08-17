نشرة الفن: نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة.. وأحمد العوضي يستعد للحاق بـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:

علم صدى البلد أن النجم أحمد العوضي يقوم حاليا بإنهاء أوراق سفره إلى مدينة جنيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته ياسمين عبد العزيز.

أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول الفنانة إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.

كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن موقف إنساني حدث معها، من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

توفي صباح أمس الملحن محمد سعد، حيث احتل اسمه قائمة تريندات البحث على جوجل.

علم صدى البلد أن الفنان محمد رمضان قد انتهى من الحصول على تصريح إقامه حفله الغنائي في الساحل الشمالي .

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن " توتا " عن سعادته بردود الأفعال الإجابية عن مسرحية " شمسية وأربع كراسي " والتي تعرض حاليا في الساحبل الشمالي .