نشرة الفن: نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة.. وأحمد العوضي يستعد للحاق بـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:
أحمد العوضي يستعد للحاق بـ ياسمين عبد العزيز في سويسرا.. تفاصيل "خاص"
علم صدى البلد أن النجم أحمد العوضي يقوم حاليا بإنهاء أوراق سفره إلى مدينة جنيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته ياسمين عبد العزيز.
بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة
أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول الفنانة إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.
مين اللي عامل الكسكسي؟ فاطمة كشري تروي موقفا إنسانيا لـ دلال عبد العزيز
كشفت الفنانة فاطمة كشري، عن موقف إنساني حدث معها، من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.
بعد وفاته بـ كورونا.. سبب ابتعاد الملحن محمد سعد عن الفن
توفي صباح أمس الملحن محمد سعد، حيث احتل اسمه قائمة تريندات البحث على جوجل.
محمد رمضان يحصل على تصريح حفله الغنائي في الساحل ..لهذا السبب"خاص"
علم صدى البلد أن الفنان محمد رمضان قد انتهى من الحصول على تصريح إقامه حفله الغنائي في الساحل الشمالي .
محمد عبد الرحمن:نجاح شمسية وأربع كراسي فاق توقعاتي
أعرب الفنان محمد عبد الرحمن " توتا " عن سعادته بردود الأفعال الإجابية عن مسرحية " شمسية وأربع كراسي " والتي تعرض حاليا في الساحبل الشمالي .