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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المخلفات

احذر| تصيب الأطفال والكبار.. حرق المخلفات يسبب مادة مسرطنة"تعرف عليها"

حرق المخلفات
حرق المخلفات

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه من أجل التقليل من ظاهرة التغير المناخي عدم حرق أى مخلفات بالشوارع، حيث ان هذا الحرق يقوم البلاستيك الموجود به بإستخراج غاز معين مسرطن، خاصة للأطفال والكبار والنساء.


وأضاف مجدي علام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الآن يوجد تطور كبير فى عملية النظافة، كما أن الحكومة المصرية ستقوم بإنشاء مدفن صحي كبير جدا على حدود العاشر من رمضان سيأخذ أكثر من ثلاثة أربع مخلفات القاهرة سواء فى المدافن الصحية فى منطقة السلام أو في منطقة العاشر.


وتابع أن تلك المدافن ستكون أكبر مدافن صحية بالمنطقة تستوعب حجم المخلفات، لافتا إلى أنه يتم إستخراج كيلو جرام كل يوم من المخلفات فى المناطق الراقية، ونصف كيلو بالمناطق الشعبية، اى إستخراج 40 مليون كيلو من المخلفات.


 

المناخ خبراء البيئة العرب التغير المناخي مخلفات الحكومة المصرية مدافن صحية

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