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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

انعقد ظهر اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 178 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال تطبيق زووم. 

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2020 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 178، وبلغ عدد الجوائز 42 جائزة ومنحت لعــــــــدد 48 فائــزاً وتم حجب 5 جوائز، ويبلغ إجمـالى قيـمة الجوائز الممنوحة حـوالى 955 ألف جنيه، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد 27 جائزة، وهى الجوائز التى تُقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارت والمؤسسات العلمية وغيرهــــــــــا وكذلك الجوائز التى تٌقدم من قِبل الأفـراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.

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وأوضح صقر أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل علي 11 جائزة (3 من جوائز الهيئات و8 من جوائز الأفراد)، وتأتي جامعة المنصورة في المرتبة الثانية بحصولها علي (3 جوائز من الهيئات و5 جوائز من الأفراد)، ويليهم جامعة عين شمس وقد حصلت علي 4 جوائز للأفراد، ويليها جامعة القاهرة فقد حصلت علي جائزة واحدة من الهيئات وجائزتان من الأفراد، ثم تأتي جامعة طنطا والزقازيق وأسيوط والجامعة المصرية اليابانية ومعهد بحوث البترول حيث حصل كل منهم علي جائزة واحدة من الهيئات وجائزة واحدة من الأفراد، ليتساوى كلاٌ من جامعة حلوان، الأزهر، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، جامعة قناة السويس، أسوان، جامعة جنوب الوادي، جامعة النيل، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مدينة زويل، وجهات أخري حيث حصل كل منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات 15 جائزة أما جوائز الأفراد بلغت 27 جائزة بإجمالي 48 فائز، وانه علي رغم من أن الحد الأدني لقيمة أي جائزة من الجوائز عشرة آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلي خمسة وسبعون ألف جنيه وهي جامعة المنصورة الطبية وجائزة جامعة حورس ووصلت قيمتها إلى ثلاثمائة ألف جنيه وهى من جوائز الهـيئات . ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع الأكاديمية على 

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