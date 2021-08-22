فيديو جراف.. يعالج أكثر من 10 أمراض.. البقدونس صيدلية ربانية

البقدونس .. علاج لكثير من الأمراض، ولعل من أهمها علاج الحصوة، وهناك عدد كبير من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التخلص من حصوات المرارة، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الخضار وتجنب الوجبات السريعة هي بعض طرق الوقاية من تكوّن حصوات المرارة، كما يمكن اتباع نظام غذائي جيد يساعد فى علاج الحصوة.

علاج الحصوة بـ البقدونس

علاج الحصوة بـ البقدونس: البقدونس عشب تُستخدم أوراقه وبذوره وجذره في صنع الدواء.

بعض الناس يأخذ البقدونس بواسطة الفم لالتهابات المثانة (عدوى المسالك البولية)، وحصى الكلى (تحصي الكلية)، واضطرابات (GI) الجهاز الهضمي، والإمساك، ومرض السكري، والسعال، والربو، وارتفاع ضغط الدم.

لدى بعض النساء يؤخذ البقدونس عن طريق الفم لبدء الدورة الشهرية أو لإحداث الإجهاض.

بعض الناس يطبقون البقدونس مباشرة على الجلد للبقع الداكنة على الوجه والجلد المتشقق أو المتشقق .كدمات، أورام، لدغات حشرات، ولتحفيز نمو الشعر في الأطعمة والمشروبات، ويستخدم على نطاق واسع البقدونس بوصفه مقبلات وبهارات وغذاء وتوابل في التصنيع، وتستخدم زيت بذور البقدونس كعطر في الصابون ومستحضرات التجميل والعطور.

علاج الحصوة بالبقدونس: قد يساعد البقدونس في تحفيز الشهية وتحسين الهضم وزيادة إنتاج البول وتقليل التشنجات وزيادة تدفق الدورة الشهرية.

شقق الجلد أو تشققه.

مشاكل في الجهاز الهضمي.

احتباس السوائل وتورم (وذمة).

لدغ الحشرات.

حصوات الكلى

اضطرابات الكبد .

مشاكل الدورة الشهرية.

الأورام.

ولمعرفة فوائد البقدونس.. تابع الفيديو جراف التالي: