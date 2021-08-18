أسباب وأعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط .. وبهذه الطريقة يتم علاجه

يعتبر اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية، ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الانتباه، وفرط الحركة، والسلوك الاندفاعي.

أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

قد يؤدي الإصابة بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين إلى علاقات غير مستقرة، وضعف العمل أو الأداء المدرسي، وتراجع الثقة بالنفس، وغيرها من المشكلات؛ حيث إن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو حالة سلوكية يتم تحديدها من خلال عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع.





ويصيب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط حوالي خمسة بالمائة من الأطفال في الولايات المتحدة، يعاني حوالي 3.6 في المائة من الأولاد و 0.85 في المائة من الفتيات في المملكة المتحدة، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.



وتظهر أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عادةً في سن مبكرة وتصبح أكثر وضوحًا مع نمو الطفل، ولكن في البداية يمكن ان تعوق الأداء اليومي بسبب صعوبة في الانتباه، والاندفاع والتململ، وتتراوح أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ما بين البسيطة إلى الحادة، وتشمل :

التململ المستمر

تركيز ضعيف

الإفراط في الحركة أو الكلام

التصرف بدون تفكير

شعور ضئيل أو معدوم بالخطر

أخطاء الإهمال

النسيان

صعوبة تنظيم المهام

عدم القدرة على الاستماع أو تنفيذ التعليمات

سوء التخطيط

ضعف القدرة على ضبط النفس

تقلّبات مزاجية متكررة

صعوبة استمرار وإكمال المهام

المزاج العصبي



أسباب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

وبينما لا يزال السبب الحقيقي لاضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط غير واضح، فما زالت الأبحاث تقوم بإجرائ المزيد من الدراسات والأبحاث على المرض، ومن ضمن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ما يلي:

1- الجينات الوراثية :

يمكن أن يكون مرض اضطراب نقص الانتباه مع فرْط النشاط متوارثًا بين العائلات، كما أوضحت الدراسات أن العوامل الوراثية تلعب دورًا.



2- البيئة :

وهناك عوامل بيئية معينة أيضًا يمكنها أن تزيد من خطورة الإصابة بهذا المرض، مثل التعرض للرصاص أثناء فترة الطفولة.



3- مشكلات النمو:

ويمكن لوجود مشكلات في الجهاز العصبي المركزي في أوقات أساسية من النمو أن يلعب دورًا في ذلك.



اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط



مضاعفات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط



يمكن أن يجعل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ممارسة المهام اليومية على المصابين به صعبةً للغاية بالنسبة لهم؛ حيث يرتبط اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط بما يلي:

ضعف الأداء في المدرسة أو العمل

البطالة

مشكلات مالية

مشكلات قانونية

إدمان الكحول أو المواد المخدرة الأخرى

حوادث سيارات متكررة أو حوادث أخرى

سوء الصحة البدنية والصحة العقلية

محاولات الانتحار

علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

ويعتمد علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين الأدوية و استشارات الصحة العقلية (العلاج النفسي) وعلاج أي أمراض صحة عقلية تُصاحب هذا الاضطراب.