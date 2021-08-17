وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات الفرعية

عقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب لبحث الامور المستجدة .



وبدأ علاء الشربينى حديثه، بالترحيب بمديرى الادارات الفرعية ثم تحدث فى معرض حديثه عن موضوع الاستثمار فى مراكز الشباب فى اطار بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبعض البنوك المصرية وأن هذا البروتوكول يأتي في إطار فكر وإستراتيجية عمل الوزارة العاملة على الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمنشآت والهيئات التابعة وبرامجها ومشروعاتها المختلفة والمضي قدما نحو جعلها مراكز إنتاجية تدر دخلا على تلك المنشآت وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وطلب من مديرى الإدارات الفرعية حصر الأماكن الشاغرة بمراكز شباب المدن وتكون صالحة لإقامة مقرات لاحد البنوك المصرية والتي توجد بها مساحة على سور المركز لا تقل عن 400 متر كما يمكن إقامة اكثر من فرع فى حالة توافر مساحة تكفى .

و اكد على سرعة استكمال العقود الخاصة بتركيب ماكينات الصراف الآلى بمراكز الشباب منها 22 مركز شباب انهت العقود وباقى 31 عقد لم يستكملوا بمراكز الشباب تابعة لادارات أجا ودكرنس وشربين وطلخا والمنصورة ومنية النصر وميت غمر ونبروه .

كما استعرض وكيل الوزارة بعض الادارات التى حققت طفرة فى مجال الانشاءات بها منها على سبيل المثال ادارة شباب المطرية والمنزلة وميت غمر والمنصورة فى الخدمات التى تقدمها للشباب مثل الملاعب المنجلة وحمامات السباحة والنوادى الاجتماعية والقاعات المفتوحة وحدائق الاطفال وأماكن الترفيه حتى اصبحت مراكز الشباب تنافس النوادى الرياضية ومراكز جذب للشباب والطلائع على مستوى المحافظة .

وشدد علاء الشربينى وكيل الوزارة على متابعة مراكز الشباب وضرورة متابعة مدير الإدارة لسير العمل داخل كل إدارة والمراكز التابعة لادارته بنفسه وذلك بعد ان تلاحظ فى الاونه الاخيرة ان بعض مراكز الشباب مغلقه فى اطار متابعة الوحدات المحلية للمراكز والتركيز على الحضور والانصراف بمراكز الشباب والتفتيش المستمر على الملاعب المنجله وبالذات فى الفترات المسائية ومتابعة اى تجمعات او انشطة او بطولات تنفذ فى مراكز الشباب وتكون بعلم مدير الادارة واخطار الجهة الادارية ودعى الى تنفيذ الدورات الصيفية وفق الشروط المعلنه من الوزارة .

وأكد مراجعة كشوف العضوية وتنقيتها وعمل اجتماع لمديرى مراكز الشباب التى ستكون بها جمعيات عمومية والاستعداد للجمعيات العمومية خلال الفترة المقبلة بناء على الفاكس الوارد من الوزارة بشان ذلك واخطار مراكز الشباب طبقا لنص المادة ( 1 ) من قانون الهيئات الشبابية رقم 2018 لسنة 2017 وتسليم المجلس مركز الشباب المنتخب فور اعتماد نتيجة الانتخابات .

وقد تحدث الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب عن ضرورة اعطاء مديرى مراكز الشباب وضعهم بمراكز الشباب وعدم السماح لرؤساء مجالس الادارات بمحاولة التهكم والتعدى عليهم واذا كان هناك توجيه لهم يكون من خلال الحضور لمكتب مدير الادارة .

كما أكد الدكتور طارق باشا على ضرورة التواصل مع مسئول الهيئات بالادارة لتنقية العضوية قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بفترة وجيزة وعدم السماح لأى موظف من موظفى الشباب والرياضة بالدخول فى العملية الانتخابية لحساب شخص معين وأن ينأى بنفسه بعيدا والالتزام بالموضوعية والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

كما وكيل المديرية للشباب الى ضرورة التنسيق فيما بين ادارة الهيئات الشبابية وادارة الهيئات الرياضية فى مواعيد الانتخابات فى مراكز الشباب والاندية حتى لا يحدث تشتت فى الاشراف على هذه الجمعيات باعتبار ان الجهة المسئولة واحدة .

كما تحدث الدكتور ايمن ربيع معاون السيد وكيل الوزارة للرياضة ومسئول الربط الالكترونى بالمديرية عن يوم محافظة الدقهلية والذى سوف يكون غدا فى تمام الساعة الخامسة عبر البث المباشر ببرنامج الزووم .

كما أكد المتابعة الرقمية لمراكز الشباب 100*100 حسب نشاط كل مركز والمركز الذى لم يسجل ويشترك فى الزوم يعتبر غير منفذ للنشاط واذا كان هناك تعديل فى النشاط يكون قبله ب 48 ساعة بخطاب معتمد وموجه لمسئول الربط الإلكترونى .

وأكد أن هناك اطلس مراكز الشباب لتسجيل الخطة كاملة لجميع مراكز الشباب وتكون مسجلة على ملف ( pdf ) والمراكز التى لم تدرج فى المبادرات لا يتم اعتماد المحضر لها.

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