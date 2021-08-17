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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأولى أدبي: أميل لدخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية

اوائل الثانوية العامة
اوائل الثانوية العامة

قالت الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم الأولى على الجمهورية أدبي في الثانوية العامة، إنها لم تستقر على الجامعة التي سوف تدخلها، مضيفة: "أميل لدخول كلية اقتصاد وعلوم سياسية".


وأضافت فريدة مؤمن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "أحب مجال الحقوق والألسن والإعلام  ولكني أميل إلى مجال الاقتصاد وعلوم سياسية لأن مجال العمل بعد التخرج فيها واسع ".

 

تهنئة وزير التعليم لطلاب الثانوية 

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة، بنجاح  فترة الامتحانات، قائلا:" الطلاب وأولياء الأمور اجتهدوا كثيرا".

 

وأضاف طارق شوقي  في تصريحات تليفزيونية، أن  التغيير في أي ثقافة يأخذ وقت ولكن اليوم كان يوما مهما وعبرنا حاجز من الخوف والقلق ويدفعنا لسنوات تعليمية أفضل".

 

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وأضاف طارق شوقي: "تعمدت تواجد وزير التعليم العالي معي في مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة للحديث عن التنسيق  والمرحلة الأولى من التنسيق ستكون 88 % في شعبة علمي علوم و80 % في شعبة علمي رياضة و65 % في الشعبة الأدبية".

 

وتابع طارق شوقي :"  دليل النجاح ليس الرقم الكبير في نتائج الامتحانات ولكن دليل  النجاح هو تعرف الطلاب على مستواه من الفهم والتحصيل". 


 

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