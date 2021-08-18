أخبار التعليم: طريقة التسجيل في المرحلة الأولى بموقع التنسيق خطوة بخطوة.. اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. منع التدخين والموبايل في اللجان

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



خطوة بخطوة..اعرف ازاي تسجل في المرحلة الأولى بموقع التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.



اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة..والتعليم تمنع التدخين والموبايل بلجانها



تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 والذي من المقرر أن ينطلق يوم 4 سبتمبر 2021



19 أغسطس.. المقابلات الشخصية لطلاب الدراسات العليا بعلاج طبيعي القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ودرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي (DPT) للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.



تنسيق الجامعات 2021 : تمريض عين شمس تواصل اختبارات القدرات الخميس

تنسيق الجامعات 2021 بدأت الطلاب يبحثون عن تفاصيله بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وفي هذا الاطار قالت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية تمريض جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض غدا الخميس الموافق ١٩اغسطس ٢٠٢١.



نهاية اغسطس .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن كيفية ادارة الفرق البحثية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



غداً.. اقرب اقتران بين كوكبين سنة 2021

تشهد سماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021، أقرب اقتران لكوكبي عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساءً حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالافق الغريي ما سيسمح لكلا الكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.