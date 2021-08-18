في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. قصة هجومه على مقالب رامز جلال

تحل اليوم الأربعاء، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم نصر، الذي ولد بمثله من العام 1946، ورحل عن عالمنا في 12 مايو 2020، عن عمر يناهز 73 سنة، واشتهر «نصر» ببرنامج «الكاميرا الخفية» وقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة في تاريخ السينما المصرية.

تعليق إبراهيم نصر على مقالب رامز جلال

كان لـ الراحل رأى فيما يقدمه الفنان رامز جلال من مقالب، وقال خلال أحد لقاءاته، إن دخول الكثيرين لمجال المقالب؛ "رزق"، مشيرا إلى أن هناك الكثير من البرامج لطيفة، وعقب على برامج رامز جلال، وقال إنه لن يتحمل أن يشاهد منه سوى حلقة؛ بسبب الضرب الذي يتضمنه.

وقال إبراهيم نصر في لقائه: «هذه ليست برامج مقالب، ولا علاقة لها ببرامج الكاميرا الخفية، وليست كوميدية، ولكنها تعتمد على الرعب والتخويف، وهذا شيء سخيف».

حياة إبراهيم نصر

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام 1946م بحي شبرا في القاهرة، وحصل إبراهيم نصر على ليسانس الآداب عام 1972م كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة، بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية بتقليد النجوم وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية زكية زكريا التي حققت نجاحًا مدويًا.

وشارك إبراهيم نصر في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و"قلوب خضراء" و"الزمن المر" و"مارد الجبل"، كما شارك إبراهيم نصر في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- إحنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

أعمال إبراهيم نصر

وقدم الفنان إبراهيم نصر للساحة الفنية نحو 43 عملا فنيا، بين أدواره في السينما والمسرح والتليفزيون، كان أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، وفيلم "درب العوالم" عام 1994، و"جحيم امرأة" عام 1992، و"إكس لارج" عام 2011، ليتغيب نصر بعدها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات ليعود بعد ذلك بفيلم "الكهف"، ومسلسل "فوق السحاب"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

