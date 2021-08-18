في ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله

تحل اليوم الأربعاء 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم نصر، حيث ولد بمثله عام 1946، ورحل عن عالمنا في 12 مايو 2020، عن عمر يناهز 73 سنة، واشتهر «نصر» ببرنامج الكاميرا الخفية وقدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

آخر أعمال إبراهيم نصر

كان آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر، هو مسلسل "فوق السحاب" عام 2018، بالاشتراك مع الفنان هاني سلامة.

وظهر إبراهيم نصر، في فيلم “صاحب المقام” والذى عرض بمنصة شاهد فى موسم عيد الأضحى لعام 2020- بعد أشهر من وفاته-؛ ليشهد هذا العمل أول ظهور له بعد رحيله عن الشاشة.



حياة إبراهيم نصر

ولد الفنان إبراهيم نصر النخيلي في يوم 18 أغسطس عام 1946م في حي شبرا بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب عام 1972م، كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة.

بدأ إبراهيم نصر حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وعمل بعدها خلال مشواره في عدد كبير من الأدوار المساعدة بين المسرح والسينما والتليفزيون، لكن شهرته الكبرى؛ كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات، خاصة مع شخصية “زكية زكريا” التي حققت نجاحًا مدويًا.

وشارك إبراهيم نصر في مجموعة من برامج الأطفال- في ذلك الوقت-، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب” و"قلوب خضراء" و"الزمن المر" و"مارد الجبل"، كما شارك إبراهيم نصر في عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا- احنا جدعان أوى- مصر بلدنا- نوار الخير- بسمة- عائلة عصرية جدا- مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

أعمال إبراهيم نصر

قدَّم الفنان إبراهيم نصر للساحة الفنية، نحو 43 عملا، بين أدواره في “السينما والمسرح والتليفزيون”، كان أبرزها دوره في فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، وفيلم "درب العوالم" عام 1994، و"جحيم امرأة" عام 1992، و"إكس لارج" عام 2011، ليتغيب نصر بعدها عن الساحة الفنية لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود عقب ذلك بفيلم "الكهف"، ومسلسل "فوق السحاب"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2018.