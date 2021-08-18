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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| سيد عبدالحفيظ يهاجم التحكيم بعد تعادل الأهلي.. حسين لبيب يرقص مع جماهير الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، والإفريقية، والعالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

حسين لبيب يرقص مع جماهير الزمالك بعد الفوز على دجلة.. فيديو

احتفل حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالفوز المهم لفريقه على وادي دجلة، والذي جعل القلعة البيضاء على بعد خطوات من حصد لقب الدوري.

 

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

اقترب فريق نادي الزمالك من حصد لقب الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز على حساب وادي دجلة بهدف نظيف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري We المصري.

 

سيد عبد الحفيظ لـ حكم مباراة الطلائع: اضحك علينا وارجع لـVAR

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، لم يرجع إلى تقنية الفيديو للتأكد من الهدف الذي سجله كهربا، وتقرر عدم احتسابها؛ لعدم تخطيها المرمى بكامل استدارتها.


مدرب يد الزمالك يساند فريق الكرة أمام دجلة

حرص أوليفر روي المدير الفني للفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد الدفاع الجوي خلال مواجهة الأبيض أمام وادي دجلة بمسابقة  الدوري.



إبراهيم سعيد يشيد بـ مروان حمدي في مباراة الزمالك ودجله

أشاد إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب المصري السابق، باللاعب مروان حمدي مدافع نادي الزمالك في تألقه في مباراة الزمالك ووادي دجلة.

 

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الإرهاق وأخطاء التحكيم هما السبب الرئيسي وراء تعادل طلائع الجيش مع الفريق الأحمر سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 

طلائع الجيش يضعف آمال الأهلي فى التتويج بالدوري.. ويفرض التعادل السلبي
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي يكشف موقف لاعبيه المصابين من المباريات المقبلة
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن محمد شريف لاعب الفريق تحسن بشكل كبير من الإصابة بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدى الأيام الماضية.

 

الهاني سليمان يكشف حقيقة المفاوضات للانضمام إلى الأهلي في ميركاتو الصيف
كشف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة عن حقيقة مفاوضات الاهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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