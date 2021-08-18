حمو بيكا VS الموسيقيين.. مشاكل بدأت باقتحام النقابة وانتهت بتحرير محضر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب تجدد المشاكل بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين، بسبب تحديه للنقابة وإحيائه حفلا غنائيا على أحد شواطئ الساحل الشمالي، ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي ملخص لأزمات حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقيين.

اقتحام نقابة الموسيقيين

في أكتوبر 2019، أشعل مغني المهرجانات حمو بيكا، أزمة بعدما اقتحم نقابة المهن الموسيقية، وبدأ في توجيه الاتهامات إلى أعضاء النقابة واتهامهم بتلقي رشوة دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفلة.

موقف نقابة المهن الموسيقية من حمو بيكا كان واضحا وصريحا لأن «بيكا» خضع إلى اختبارات داخل النقابة وانتهت اللجنة إلى أنه لا يصلح للغناء مطلقا.



وبعدها نشر الفنان حمو بيكا، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيها رسالة الى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك بعد الحكم القضائى الذى صدر ضده بالسجن لمدة عامين.

وقال حمو بيكا: "رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي.. بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. اتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

تحدي النقابة

في خلال شهر يوليو الماضي، أحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا بقراراتها، ما يعني بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل

سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية يشن هجوما على بيكا

قبل عدة أيام، قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية: إن ممارسة مهنة الموسيقى والغناء يشترط حصول تصريح من النقبة أو عضوية، متابعا: قانونا لا يجوز أن يقدم حمو بيكا وغيره من المطربين الأغاني.

وأضاف “أحمد رمضان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،، نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرار بمنع ممارسة المهنة لغير الحاصلين على تصريح او عضوية، متابعا: النقابة منعت كلا من حمو بيكا و “عنبة” و”مسلم” و”نور التوت” و”أحمد موزة” لـ عدم حصولهم على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.

وأشار إلى أنه في حالة قيام أحد المغنيين الممنوعين بإحياء حفل، ستتوجه لجنة مختصة من النقابة لمكان الحفل لتحرير محضر، وفيما يخص اليوتيوب أكد على أن اللجنة ستقوم بمناقشة الأمر مع الجهات المختصة كونه منصة عالمية ومعروفة.

تحدي جديد من بيكا

وقبل أيام، أحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، والذي اعتبرته النقابة تحديًا صريحًا بقراراتها، ما يعني بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

نقابة الموسيقيين تحرر محضرًا

وبعد انتهاء الحفل، أكد الفنان حلمى عبد الباقى عضو نقابة المهن الموسيقية أن النقابة قامت بتحرير محضر ضد مغني المهرجانات حمو بيكا فى قسم الساحل الشمالى.

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن النقابة رفضت إقامة حفل حمو بيكا فى الساحل الشمالى ، ولكن المكان الذى تعاقد معه قام بالإصرار على إقامة الحفل رغم رفض النقابة ، لذا قمنا بتحرير محضر ضد حمو بيكا والمكان الذى قام بذلك.

حمو بيكا ضرب بعرض الحائط قرار النقابة بشأن منعه من الغناء وأقيم الحفل امس عند أحد الشواطئ بالساحل الشمالى وشاركته الحفل الراقصة البرازيلية لورديانا.