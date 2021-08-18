عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في قنا واسيوط والغربية وكفر الشيخ

البيئة: توفير مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل نظافة لمواجهة فيروس كورونا

صدى البلد

 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توفير عدد 128 الف من مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنية من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا واسيوط والغربية وكفرالشيخ) وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فؤاد ان الخطة تضمنت الاحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية ، بدل وقائية ،احذية واقية واخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بارتداء أدوات الحماية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل أيضا التأكد تماما من دفن النفايات فى مواقع التخلص للحد من الفرز اليدوى فى مصانع التدوير او التعامل مع المخلفات بشكل مباشر وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الاستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة اى تراكمات منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة احكام غلق أكياس القمامة الى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التي تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

ويأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث اكدت الوزيرة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لاستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن ناحية أخرى أكدت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات الأربعة بطرق الوقاية من فيروس كورونا واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل كالمدافن الصحية والمقالب والمحطات الوسيطة الى جانب توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير اثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وإهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض الى جانب استخدام مجموعات العمل على مواقع التواصل الفيس بوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة من خلال نشر بروشورات التوعية للحد من انتشار الأمراض.

IMG-20210818-WA0018
IMG-20210818-WA0018
IMG-20210818-WA0017
IMG-20210818-WA0017
IMG-20210818-WA0015
IMG-20210818-WA0015
IMG-20210818-WA0020
IMG-20210818-WA0020
البيئة توفير مهمات الوقاية ياسمين فؤاد المخلفات الصلبة قنا أسيوط الغربية كفرالشيخ

ترشيحاتنا

ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح

تاجر واحد يستأثر بإنتاج الشركات.. أزمة وشيكة في مبيعات السكر بسبب الاحتكار

بعد تألقه مع الأهلي.. كهربا يخترق حسابات حسام البدري في منتخب مصر

خاص.. النصر السعودي يحسم مصير عبد الرزاق حمدالله

حكم من صام عاشوراء دون تاسوعاء

البريد المصري يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

شوبير يصدم الأهلاوية : انسوا..الزمالك بطل الدورى عن جدارة

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ميدو يكشف أسباب تعثر الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. كيفية التقديم وطريقة سداد الرسوم

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. كليات الهندسة تدخل في المرحلة الثانية

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد جمال وكايرو كافيه يتألقان على مسرح محكى القلعة.. صور

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن مسلسل عمرو دياب الجديد على نتفليكس

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تكويد الصحف

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ