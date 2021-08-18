البيئة: توفير مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل نظافة لمواجهة فيروس كورونا

في قنا واسيوط والغربية وكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توفير عدد 128 الف من مهمات الوقاية لعدد 11.000 عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنية من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا واسيوط والغربية وكفرالشيخ) وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فؤاد ان الخطة تضمنت الاحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية ، بدل وقائية ،احذية واقية واخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بارتداء أدوات الحماية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل أيضا التأكد تماما من دفن النفايات فى مواقع التخلص للحد من الفرز اليدوى فى مصانع التدوير او التعامل مع المخلفات بشكل مباشر وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الاستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة اى تراكمات منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة احكام غلق أكياس القمامة الى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التي تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

ويأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث اكدت الوزيرة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لاستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

ومن ناحية أخرى أكدت د. ياسمين فؤاد أن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بتنفيذ برامج توعية وتدريب للعاملين بوحدات إدارة المخلفات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات الأربعة بطرق الوقاية من فيروس كورونا واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة فى بيئة العمل كالمدافن الصحية والمقالب والمحطات الوسيطة الى جانب توعية العاملين بأهمية استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير اثناء التعامل مع المخلفات وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وإهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض الى جانب استخدام مجموعات العمل على مواقع التواصل الفيس بوك والواتس اب فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة من خلال نشر بروشورات التوعية للحد من انتشار الأمراض.

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