وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا لكلية الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بدعوة من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وخلال الاحتفال، ألقت نيفين القباج كلمة تقدمت خلالها بأسمى آيات الاحترام والتقدير للدكتور إسماعيل عبد الغفار وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، كما تقدمت بخالص التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم الذين بذلوا الجهد والوقت في تنشئتهم متمنية لهم النجاح والتوفيق، مشيرة إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بلغت من معايير الجودة في التدريس والبحوث والتكنولوجيا وريادة الأعمال ما تنافس به الجامعات الكبرى على مستوى العالم.

وأضافت أن مصر هي خلاصة تاريخ الإنسانية منذ العصور الأولى للتاريخ وأعظم ما فيها هو التنوع الفريد بين كافة مؤسساتها الدينية والثقافية والعلمية والتعليمية والفنية، مشيرة إلى أن جامعات مصر العريقة استقبلت ولا تزال تحتضن طلاب من العالم العربي ومن أفريقيا وغيرها من الدول، وذلك بدءا من الأزهر الشريف ومرورا بجامعة القاهرة ومكتبة الإسكندرية ووصولا الى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الخريجين بأن يحافظوا على مكانة وسمعة الأكاديمية ومكانتها إذ أن اسمها سيظل مقرونا بشهاداتهم وبأداءهم المهني والقيمي، كما أكدت على ضرورة مثابرتهم وسعيهم وراء تحقيق ما يحلمون بإنجازه خلال مشوار حياتهم وأن يتسلحوا بمواجهة أي صعاب في حياتهم بمزيد من العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح.

كما وجهت لهم عدة نصائح بعدم التوقف عن التعلم واستخدام الأدوات المتاحة لديهم في تحقيق ما يصبوا إليه، وان يحرصوا على ترك أثر طيب في أي وظيفة يعملون بها أو في أي نشاط يشاركون فيه، كما أوصتهم بأن يشاركوا في بناء مجتمعاتهم وأن يملؤهم الأمل والعمل والشغف للنهوض بالبلاد نحو حياة كريمة لكل المواطنين.

وفي ختام الفعالية، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور إسماعيل عبد الغفار في تسليم الشهادات للطلاب الخريجين والتقطت معهم عددا من الصور التذكارية.

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