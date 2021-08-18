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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار خلال العطلة الصيفية

صدى البلد

شارك المخرج محمد سامي متابعيه بصورة جديدة  من عطلتة الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهر محمد سامي بإطلالة رومانسية برفقة زوجتة مي عمر, وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

 

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

على متن مركب| محمد سامي يقضي إجازته الصيفية.. شاهد


يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.


 

مي عمر إطلالات مي عمر صور مي عمر محمد سامى محمد سامي وزوجتة

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