شاهد.. محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار خلال العطلة الصيفية

شارك المخرج محمد سامي متابعيه بصورة جديدة من عطلتة الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد سامي بإطلالة رومانسية برفقة زوجتة مي عمر, وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.



يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.



