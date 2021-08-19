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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أسعار تويوتا ياريس موديل 2015

تويوتا ياريس موديل
تويوتا ياريس موديل 2015

تتصدر السيارات اليابانية المرتبة الأولى داخل سوق المستعمل، لما توفره من اصدارات شيقة ذات اعتمادية كبيرة ، كما توافر عديد من المواصفات القياسية التي يطلبها المستهلك، لذلك تأتي الايقونة الشهيرة تويوتا " ياريس " موديل 2015 ، فى صدارة هذه القائمة .

 

تجهيزات تويوتا ياريس 

تأتي نسخة تويوتا ياريس موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول سعة 1300 سي سي، بقوة 98 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران 123 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

أما المحرك الآخر يأتي بسعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 140 نيوتن/متر / 4200 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

جهزت سيارة  بنظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، و أنوار أمامية من الهالوجين،  مثبتات مقاعد للاطفال، نظام التحكم في الثبات VSC، و منظومة الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و خاصية الحماية ضد السرقة.

كما حملت سيارة تويوتا  حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، و  نظام صوتي بشاشة لمس، وكاميرا خلفية، و عدد 4 مكبرات صوتية، و نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية أيضًا قابلة للطي يدويا، مع جنوط الومنيوم 14 بوصة.

وتتراوح أسعار تويوتا ياريس موديل 2015 في سوق المستعمل من 180 ألف إلى 235 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة. 

المستعمل سوق المستعمل تويوتا ياريس موديل 2015

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