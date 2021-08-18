اداب حلوان: فتح باب التماسات النتائج 22 أغسطس.. النتيجة عبر هذا الرابط

بدٱت جامعة حلوان فى اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لجميع الفرق خاصة النهائية لسرعة انهاء الطلاب اوراق تخرجهم و الاوراق الخاصة بتجنيد الذكور .

ويمكن الاطلاع على نتائج الكليات المعلنة عبر هذه الروابط :

http://app.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/



وقد اعلنت كلية الاداب جامعة حلوان نتائج كافة الفرق الدراسية بالكلية ، كما قد نوهت انه سيتم فتح باب الالتماس الالكترونى للنتائج ابتداء من يوم ٢٢ اغسطس ٢٠٢١ و حتى يوم ٢ سبتمبر ٢٠٢١ .



وقد نوهت جامعة حلوان انه يجب على الطلاب دفع المصروفات المتاخرة للاطلاع على النتائج و عدم حجبها .



و قامت جامعة حلوان بتفعيل عدة اليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب عن بعد عن طريق عدة خدمات الكترونية او عبر التحويلات البنكية .

و نوضح كيفية سداد المصروفات الكترونيا .



١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية و الخصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل طالب .

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السدات عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "



كما قد نوهت الجامعة لضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .



وأضاف مسئولو جامعة حلوان، أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.