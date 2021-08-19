مصرع مبيض محارة في سقوطه من عمارة بالمحلة

لقي مبيض محارة مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف نتيجة سقوطه من على سقالة بالطابق العاشر فى منطقة منشية البكرى، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الشاب محمود عبد الرسول اسماعيل يبلغ من العمر ٣٠ عاما مقيم بقرية ميت السراج ويعمل مبيض محارة أثناء عمله على سقاله بالطابق العاشر.



وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب أصيب بنزيف داخلى نتيجة سقوطه من أعلى سقاله، أودى بحياته فى الحال دون وجود شبهة جنائية.



وتم نقل جثة الشاب الى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.