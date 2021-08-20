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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تفقد ساقيها في حادث لإنقاذ رضيعها

صدى البلد

تمكنت سيدة بالغة من العمر 24 عاما، من إنقاذ رضيعها البالغ من العمر 5 شهور من الموت دهسا تحت عجلات شاحنة ضخمة على طريق سريع في بريطانيا و لكن دفعت الثمن من قدميها .


وفقا لما ورد في صحيفة ط ديلي يمل" فإن سيدة بالغة من العمر وصفها الأطباء بـ" الأم البطلة"، من إنقاذ حياة رضيعها البالغ من العمر 5 شهور بعد أن تعرضت لحادث أليم على طريق سريع . 

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نقلت السيدة إلى المستشفى بعد أن اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة، و لكنها ألقت طفلها من نافذة السيارة حتى لا يموت دهسا و قدمت نفسها بكل شجاعة للتهلكة، و لكن كتب لها الحياة بعد نقلها إلى المستشفى. 


نقلت السيدة العشرينية إلى المستشفى هي و رضيعها، و فور إستيقاظها سألت عن صحته و علمت أنه بخير، إلا أنها شعرت بالصدمة الشديدة بعدج أن أخبرها الاطباء أن ساقها اليمني تم بترها إثر الحادث. 


جدير بالذكر أن صديقة السيدة لا تدري الطريقة التي ستخبرها بها بأنها قد تفقد ساقها اليسرى خلال أيام بسبب إصابتها بكدمات شديدة و جروح عميقة لم يتمكن الاطباء من علاجها . 
 

سيدة رضيع دهس عجلات شاحنه بريطانيا قدميها قدم

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