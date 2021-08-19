بتتعلم السواقة جديد.. سيدة تحطم أحد المحلات أثناء قيادتها السيارة.. فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وبحسب ما نشره احد المواقع، ظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.

​وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

لحظة اقتحام سيارة تقودها امرأة “تتعلم القيادة” لأحد المحلات في مدينة #الرياض؛ ما أسفر عن تحطيم واجهته. pic.twitter.com/IanpNDljY4 — رائج السعودية (@raejksa) August 18, 2021

وفي صياق منفصل، قال اللواء طبيب يوسف الوصال، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة المخدرات والمسكرات: "للأسف بسهولة شديدة الناس بتطلع روشتات طبية"، مؤكدا أنه يجب الكشف على السائقين نفسيًا قبل السواقة، وهو أخطر من تناول المخدرات، لأن هناك أشخاص تتعاطى ولكن مازالت متزنة نفسيًا وعقليًا وأنا بذلك لا أدعو للتعاطي ولكن زيادة توضيح لأن بعض المتعاطين يقولون لأنه يتناول المخدرات ولا يحدث لهم شيء".

وأضاف الوصال، خلال ندوة " تعاطي المخدرات المتهم الاول في حوادث الطرق"، بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة بالحرم الجامعي، أنه لابد من أن يخضع الجميع للكشف النفسي عند استخراج الرخصة، وهناك نتائج لها إفادة توضح إذا كان يصلح للسواقة أم لا، وهناك جانب يتعلق بالأخلاقيات الإجتماعية وأيضا حبه لوطنه له تأثير كبير، ويجب أن يكون حريص على احترام القانون ولا يضر أحد.

واستطرد حديثه : "أن السن عامل أخر في حوادث الطرق، لأن كبر السن قد يكون سبب في إهدار الكثير من الأرواح على الرغم من احترافه السواقه لعدد كبير من السنين".