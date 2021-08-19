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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحياة تعود من جديد.. سلطنة عمان تنتصر على كورونا

صدى البلد

قررت اللجنة العليا العُمانية المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من مساء بعد غد السبت.

 

كما قررت اللجنة العُمانية، اليوم "الخميس"، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وقررت اللجنة أيضاً اتخاذ قرارين على أن يبدأ سريان العمل بهما في ١ سبتمبر المقبل، وهما: اعتماد مبدأ التطعيم شرطاً للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

والقرار الآخر هو: اشتراطاً لدخول عُمان من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى، والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.

كورونا سلطنة عمان

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