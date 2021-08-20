شقيق ياسمين عبد العزيز يرد على شائعة طلاقها من العوضي

نشر وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رده على شائعات انفصالها عن زوجها أحمد العوضي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “نوع من أنواع الاستفزاز عشان ارد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شويه .. انا معنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو بدونا.. وياريت كفايه أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فتره تكمله علاجها علي خير” .

وسخر الفنان أحمد العوضي من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز وقال “مش ناقصة هبد” عبر أحد التعليقات على فيسبوك.

كان صدى البلد قد علم أن النجم أحمد العوضي يقوم حاليا بإنهاء أوراق سفره إلى مدينة جنيف بسويسرا من أجل اللحاق بزوجته .

وتستكمل ياسمين عبد العزيز علاجها في سويسرا وذلك بعد خطأ طبي حدث لها في مصر أثناء إجرائها عملية جراحية.

وكان النجم أحمد العوضي قد كشف في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك.

وقال أحمد العوضي : "لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جنيف بسويسرا، لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد".

وأضاف أحمد العوضي: "الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الاطمئنان على حالتها مع الأطباء في الخارج، وذلك بعد ما حدث خطأ طبي هنا".

وعلم “صدى البلد” أن سبب سفر ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا؛ يعود إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

وترغب ياسمين عبد العزيز في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عاما.

ولم تشهد حالة ياسمين عبد العزيز خطورة في هذه الفترة؛ بل إن الحالة مستقرة، ولكن الأطباء سيتأكدون من سلامتها.

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.