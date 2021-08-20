قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء أيقونة خاصة بالمسافرين للخارج ضمن بوابة حجز اللقاح الإلكترونية التابعة للوزارة والتي بدأت من الخميس الماضي، على أن يتم تحويل كل من سجل للسفر على الموقع قبل إنشاء الأيقونة لنفس اللينك ليتعاملوا معاملة المسجلين على الأيقونة الجديدة.

للمسافرين..الصحة: التسجيل من خلال موقع كورونا باختيارات خاصة

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إنه سيتم تخصيص مركز أرض المعارض لتطعيمات المسافرين للخارج، مضيفا أن الأولوية دائما للمسجلين علي البوابة الالكترونية لحجز اللقاح.

وأوضح أنه سيتم إضافة بيانات جديدة للمسافرين قبل إرسال رسالة التأكيد للتطعيمات خاصة المسافرين للخارج جواز سفر سارى وتذاكر السفر وموعد السفر المتوقع والدولة المقرر السفر لها والمستند الخاص بالسفر وسبب السفر .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235317 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 285831 من ضمنهم 235317 حالة تم شفاؤها، و 16647 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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