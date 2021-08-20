ما هي أصعب مادة في الثانوية الأزهرية؟.. الثانية على الأدبي تجيب

كشفت الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد ، الحاصلة على المركز الثاني على القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، عن تفاصيل العام الدراسي المنتهي وأسباب تفوقها وحصولها علي أحد المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية.

وقالت أريج عبد الفتاح، لـ “صدى البلد”، إنها منذ الصغر تحاول الاجتهاد وتنظيم وقتها في المذاكرة، منوهة أن الأمر زاد معها في الشهادة الثانوية الأزهرية بطريقة أخرى.

وتابعت : كنت أذهب للدروس في النهار وأعود لمذاكرة ما تحصلت عليه في الدروس من مقررات في المواد المختلفة، ولكن كنت أذاكر حينما أرغب في المذاكرة وحينما يكون تركيزي كامل حتى لا أشعر بالملل أو الفتور.

وأشارت إلى أن أصعب المواد في هذا العام كانت مادة التاريخ بسبب طول المقرر ولكن تم مواجهة صعوبتها بالمذاكرة، كما كنت قلقة من امتحان مادة الفقه بسبب كثرة الأحكام فيها، ولكن مادتي المنطق والصرف لم أرى فيهما صعوبة كما وجد زملائي في الثانوية الأزهرية، ولم تكن هناك أسئلة من خارج المنهج.

وأكدت الحاصلة على المركز الثاني في القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية، أن فترة الامتحانات كانت صعبة جدا وما قبلها، بسبب ضغط المذاكرة ، فكان كل شئ يتضاعف للمذاكرة والمراجعة على ما تم شرحه، علاوة على ذلك كانت فترة الامتحانات متزامنة مع شهر رمضان المبارك فكان التعب والإرهاق متزايد ولكن توج الله جهودنا بالنجاح والتفوق.

واستكملت أريج : والدي ووالدتي هما أكبر الداعمين لي في هذه المرحلة ، فكانا على استمرار دائمين التشجيع لي طوال العام ويوفرا لي كل ما أتمناه ماديا ومعنويا.

وعبرت أريج عبد الفتاح ، أنها ترغب في الإلتحاق بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية ، وأتفوق فيها بإذن الله وأعمل بها في المستقبل ليكون هذا مجالي

وتابعت: أنصح زملائي الجدد في الثانوية الأزهرية، أن يخلصوا النية في بداية العام ويستعينوا بالله ويكثروا الدعاء واليقين فيه ، بجانب ذلك عليهم بر والديهم والمذاكرة من بداية العام بدون كسل حتى لا تتراكم عليهم المواد في نهاية العام

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد

الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد في تكريم موقع صدى البلد