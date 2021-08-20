مصرع سيدة وإصابة 6 في اصطدام سيارة بـ أتوبيس بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ٦ أشخاص آخرين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارة بأتوبيس بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية سملا.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم سوزي جمال زكري 37 سنة، بالإضافة إلى ٦ مصابين أثر الحادث وهم كارين اشرف جمال 13 سنة القاهرة التشخيص جرح قطعي بالرأس طوله حوالي 15سم اشتباه pc،

الاسم اشرف جمال زكري 43 سنة.

اشتباه كسر بالترقوة

كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم



نانسي ناجح مصلح 33 سنة

اشتباه pc اشتباه كسر باليد اليسرى

مايكل أسامة جمال 4 سنوات

اشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة

يوسف اشرف جمال 5 سنوات



كدمات وسحاجات اشتباه pc

مارفي اشرف جمال 11 سنة

اشتباه pc اشتباه نزيف داخلي كدمات وسحاجات بالجسم