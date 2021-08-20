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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منتج مسلسل "شارع 9 "يحتفل باستئناف تصوير العمل

مسلسل شارع 9
مسلسل شارع 9

قرر المنتج محروس المصري، ذبح (عجل) احتفالا باستئناف تصوير أحدث أعماله التلفزيونية مسلسل التشويق الذي يحمل عنوان «شارع 9» .

 

وشارك في الاحتفال بعض من أبطال المسلسل وهم: رانيا يوسف ونرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدي صادق وفريق العمل المشارك في أدوار اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

 

وصرح المنتج محروس المصري أن شركة الهرم للإنتاج الفني استحوذت على مسلسل «شارع 9» من المنتج إبراهيم إسحق، وأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه في أقرب وقت.

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وأضاف المصري، أن فريق العمل حدث به بعض التغييرات سواء أمام الكاميرا أو من خلفها نتيجة لانشغال البعض بأعمال أخرى، أو لرؤية الشركة الجديدة مع فريق الإخراج في اختيار عناصر أفضل للتسكين في الأدوار الهامة داخل احداث المسلسل.

 

الجدير بالذكر أن مسلسل «شارع 9» بطولة: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، احمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، مدير تصوير مجدي كشك، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن اخراج محمد عبد الخالق.

المنتج محروس المصري مسلسل التشويق شارع 9 تصوير المسلسل إبراهيم إسحق

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