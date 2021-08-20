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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة قناة السويس: عبور 62 سفينة من الاتجاهين .. وإيفر جيفن تمر بأمان

قناة السويس
قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن معدلات مرور السفن والحاويات بقناة السويس في زيادة مستمرة؛ موضحا أن عبور السفينة "إيفر جيفن"، مجددا قناة السويس، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة، مؤكدًا جاهزية القناة لتأمين مرور السفن والحاويات العملاقة.

وأوضح "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة،  أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان، وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١، ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور ٦٢ سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

يشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.


وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

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