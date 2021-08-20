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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يقترب من تجديد عقد محمد صلاح حتى 2025

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي تواصل مع محمد صلاح لتجديد عقده حتى عام 2025.

 

وبحسب صحيفة " موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فأن الطرفان التقيا بالفعل وأن المشاعر كانت جيدة بينهما من أجل تمديد عقد اللاعب الذي يربطهما لموسمين آخرين ، حتى عام 2025.

 

وأشارت الصحيفة أن نادي ليفربول يرغب في مكافأة اللاعب حال موافقته بشكل نهائي على تجديد عقده، ويرغب في رفع راتبه لـ 220 ألف جنيه إسترليني، بزيادة 20 ألف جنيه إسترليني عما يتقاضاه، ليصبح أكثر لاعب تقاضيًا للأجور في تاريخ الريدز.

 

وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.

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