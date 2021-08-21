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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حق تسمية المولود .. دار الإفتاء توضح للأب أم للأم ؟

حق تسمية المولود
حق تسمية المولود

حق تسمية المولود ، قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعمها، مؤكدا "تسمية المولود من حق الرجل".

حق تسمية المولود

وقال "عمران"، في تصريح له، إننا لاحظنا أن هناك حالة تتسرب للبيوت المصرية بين الرجل والمرأة وهي التحفز لكلمة حقي وحقك وهي سبب صدور مثل هذا السؤال".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حالة التحفز بين الزوج والزوجة بخلاف الحياة، وضد الحياة الزوجية، وخلاف ما تربينا عليه في الأسرة المصرية"، لافتا: "مثل هذه الأمور من تسمية الابن والبنت، والإنفاق يحتاج إلى استشار ونوع من الحوار الزوجي المستمر بين الزوج والزوجة".

ضوابط تسمية المولود

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز إطلاق الأسماء على البنت أو الولد ، مالم يكن فيها شئ يخص الذات الإلهية بالنقص أو يكون هذا الإسم يعيب الإنسان أو اسم ليس جيدا.  

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أنه لا يصح مثلا تسمية الولد باسم "جعران" فهذا اسم حيوان وينفر الناس منه، منوها أن هذه هي الضوابط في التسمية وعلى الناس اتباعها في التسمية.

وأشار إلى الإسلامُ حث الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم؛ فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذي لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس.

ضوابط تسمية المولود في الإسلام

1. أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.
2. ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها. 
3. ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق. 
4. ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، أو عبد فلان… إلخ.
5. ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.

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