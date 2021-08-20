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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صناعة النواب: لقاء السيسي برئيس شركة لورسن خطوة كبيرة لدعم الصناعات البحرية

صدى البلد

قال النائب شحاته ابو زيد امين سر  لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي، مع بيتر لورسن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن العالمية الألمانية للصناعات البحرية،يعد لقاء مهمًا وفي توقيت حيوي، موضحا ان مصر تسير بقوة لتطوير الكثير من موانئها وصناعاتها البحرية.

 

وأضاف أبو زيد في بيان له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي مع مالك ورئيس شركة لورسن العالمية الألمانية في الصناعات البحرية سيعطي دفعة للصناعة المصرية  في هذا المجال.

واشار عضو صناعة النواب ، الي أن الاجتماع بحث ايضا ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية، لرفع القدرات في هذا المجال وفي اطار استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وشدد أبو زيد أن مصر وعبر خطة واسعة لتطوير الموانئ المصرية ورفع قدراتها، تتوق تحت زعامة الرئيس السيسي، لإحداث نقلة في موانئها المتعددة، مشيرا إلى الخطة التنموية الواسعة لتطوير موانئ العين السخنة بنحو 20 مليار جنيه، وتطوير موانئ شرق وغرب بورسعيد وتوسعة ميناء دمياط  وموانئ جنوب سيناء.

وافاد عضو مجلس النواب  إن مصر ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل كبير وتبذل جهودا مضاعفة للنهوض بها.

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