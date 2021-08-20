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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن دعم المنتقلين للمرحلة الجامعية من ذوي الهمم: مصر تحقق نموذجا ملهما في مساندة هذه الفئة

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية في ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتحقيق المساواة فيما بينهم وبين نظرائهم الأصحاء.

وثمنت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لذوي الهمم، موضحة أن مصر بقيادتها السيسية تقدم نموذجًا ملهما في دعم هذه الفئة بشكل كبير.

واوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ، أن دعم ذوي الإعاقة المنتقلين للمرحلة الجامعية يضمن توفير الراحة النفسية لهم، وبالتالي التعلم بشكل أفضل، حيث أنه يتم العمل على دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، منوهة غلى ضرورة وجود برامج تهيئة ومتابعة لهذه الفئة.

هذا وهنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.

وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.
 

مصر التعليم العالي الثانوية العامة مجلس النواب الرئيس السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى ذوى الهمم التضامن الاجتماعي

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